Türkiye'den Macron'a yanıt: Libya'da krizin asıl sorumlusu Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçlamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçlamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlık, Libya krizinde esas sorumluluğun meşru hükümete karşı General Hafter'e destek olan Fransa'da olduğunu savundu.

Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Libya'daki son gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eleştirilerine yanıt vererek, "Libya’da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa’nındır" dedi.

"Fransa’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter’in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir" diyen Sözcü Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez Saray’da ağırladığı gayet iyi bilinmektedir" ifadesini kullandı.

Fransa'nın Berlin Konferans kararlarının uygulanması için önce Hafter’e verdiği desteği sonlandırması gerektiğini söyleyen Aksoy şöyle konuştu:

"Afrika’daki karanlık mazisi iyi bilinen ve Cezayir’de gerçekleştirdiği katliamın acıları hafızalarda hala taze olan Fransa’dan beklenen, Türkiye’yi suçlamak yerine, Libya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir."