Türkiye'den Libya'ya tank sevkiyatı iddiası

Fransız haber ajansı AFP'de, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un bu hafta bir Türk gemisinin Libya'nın başkenti Trablus'a tank sevkettiğinin tespit ettiğini iddiası yer aldı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Fransız uçak gemisinin söz konusu Türk gemisine eşlik ettiği bildirildi. Deniz trafiğinin izlendiği Marine Traffic adlı sitede de geminin Salı günü Sicilya kıyılarında kayıtlara geçtiği söylenirken, haberin geldiği saatlerde de sosyal medyada içinde tankların göründüğü gemi içinden görüntüler paylaşılmaya başlandı.

İddiaya göre, görüntüler MAX Security adlı bir risk danışma şirketinin Libya uzmanı Oded Berkowitz'in Twitter hesabından da paylaşıldı.

#Libya- #Turkey bringing out the big guns. Literally.

T-155 Firtinas, FNSS ACV-15s, towed artillery, communication equipment (electronic warfare?), other vehicles and a whole lot of other supplies to the #GNA according to video purportedly from a Turkish that docked at #Tripoli pic.twitter.com/D09Rv5IVz0

— Oded Berkowitz (@Oded121351) January 30, 2020