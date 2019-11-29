Türkiye'den 'kredi derecelendirme kuruluşu' hamlesi

Türk bankaları ve finans kuruluşları kredi derecelendirme şirketi JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın %85.05 hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada JCR Avrasya’nın %85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

'ŞİRKETİN FAALİYETLERİ KISA SÜRECE UYGULAMAYA GEÇECEK'

TBB, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacağını belirterek, ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacağı belirtildi.

JCR AVRASYA'NIN HİSSEDARLARI KİMLER?

JCR Ltd. Kurucu ortak

Orhan Ökmen Kurucu ortak

Rafi Karagöl Kurucu ortak

Polat Tayfun Öztürk Kurucu ortak

Şevket Güleç Kurucu ortak

Ekrem Kılıç Kurucu ortak

SATIN ALMA SONRASI ORTAKLIK YAPISI NE OLACAK?

Borsa İstanbul 18,50

JCR 14,95

Finansal Kurumlar Birliği 6

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 6

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 6

Ziraat Bankası 2,86

Halkbank 2,86

İş Bankası 2,86

Vakıfbank 2,86

Garanti Bankası 2,86

Yapı Kredi 2,86

Akbank 2,86

QNB Finansbank 2,86

Türk Eximbank 2,86

TEB 2,86

Kuveyt Türk 2,86

Türkiye Finans Katılım Bankası 2,86

Albaraka Türk 2,86

TSKB 2,86

Ziraat Katılım 2,86

Vakıf Katılım 2,86

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2,86