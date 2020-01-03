Türkiye'den 'Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ilk açıklama

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, İran Kudus Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, “Kimi gruplar sokaklarda sevinç gösterileriyle ortaya koydular. Ama henüz Iraklı resmi makamlar tarafından yayınlanmış resmi bir açıklama yok” dedi.

Rudaw'ın haberine göre, Fatih Yıldız, saldırıya ilişkin, “Bizim de takip ettiğimiz bir gelişme. Bunun teyit edilmesi epey vakit aldı. Henüz çok taze bir gelişme. Ama ilk aşamada şunu söyleyebilirim. Şehrin belli bir bölümünde aylardır devam eden gösteriler de vardı. Kimi gruplar sokaklarda sevinç gösterileriyle ortaya koydular. Ama henüz Iraklı resmi makamlar tarafından yayınlanmış resmi bir açıklama yok” ifadesini kullandı.