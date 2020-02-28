Türkiye’den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağladığını açıkladı.

Dışişleri’nin 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti sağlandığını duyurduğu açıklamasında şöyle denildi:

"Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bu adımla, sözkonusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır."