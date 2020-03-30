'Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan fazla' diyen doktordan özür açıklaması

Dokuz Eylül Ünversitesi Pandemi Servis Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran'a salgınla ilgili açıklamaları nedeniyle özür dilediğini duyurdu. .

Kendi çektiği bir videoyu paylaşıp, "Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısındaki gidişatın İtalya'dan daha vahim bir tablo ortaya çıkabileceğini gösterdiğini" söyleyen Dokuz Eylül Ünversitesi (DEÜ) Pandemi Servis Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran, açıklamaları nedeniyle özür diledi.

Savran, "Eğer yaptığım açıklamalar paniğe neden olduysa devlet büyüklerimden ve halkımdan özür dilerim. Sosyal medyada konu çok farklı yerlere çekildi. Sağlık Bakanlığımızın tedavi algoritmaları ve bilimsel verilerine güvenim tamdır" dedi.

Geçen hafta Youtube hesabından video paylaşan Savran, "Vaka ve ölü sayımız İtalya’dan ileride. Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil. Lütfen evde kalın" demişti. Savran, çok geç olmadığını ve virüsün kırılabileceğini söylemişti.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Eski AKP Milletvekili Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı DEÜ’den Doç. Dr. Savran’ın sözleriyle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, Doç. Dr. Savran’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığı belirtildi. "İtalya ya da başka ülkelerde yaşanan ölümlerin Türkiye ile karşılaştırılmasının doğru olmadığı" belirtilen açıklamada, başta Savran olmak üzere klinikte çalışan ekibin yoğun stres ve gayret içinde fedakârlık yaptığı belirtildi. Rektörlük açıklamasında, "Vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla kaygı ve korkusunu farklı bir üslupla aktaran hocamızın bu konuda yanlış anlaşıldığını ve kendisinin de üzgün olduğunu buradan paylaşmak istiyoruz" denildi.