'Türkiye'deki patriotları geri çekeriz' açıklaması

İspanya’nın, Suriye'ye yönelik askeri harekat nedeniyle Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekmeyi planladığı öğrenildi.
Sputnik'in aktardığı habere göre, Pais gazetesine konuşan İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, Türkiye'nin hava savunması için Adana’ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sisteminin süresinin Aralık ayında sona ereceği hatırlattı.
Harekatla birlikte Suriye’deki gerilimin tırmanması durumunda İspanya’nın, Türkiye’deki Patriotlar’ın süresini uzatmanın hiçbir anlamı olmadığını NATO’ya bildireceği ifade edildi.
Madrid’in duruşunun tamamen AB’nin duruşuyla örtüştüğünü kaydeden kaynaklar, "Suriye’de insani felakete yol açabilecek ve IŞİD’e karşı mücadeleye zarar verebilecek bu operasyona derhal son verilmesi gerektiğini" dile getirdi.