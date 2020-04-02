Türkiye'de son 24 saatte 79 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısını 79 olarak açıkladı. Türkiye'de toplam can kaybı 356'ya, toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saat içinde koronavirüsten yaşamını yitiren hasta sayısını 79 olarak açıkladı. Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 356'ya yükseldi.

Koca, yeni vaka sayısını ise 2 bin 456 olarak açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 18 bin 135'e çıktı.

Bugün yapılan 18 bin 757 testle birlikte şimdiye kadar yapılan test sayısı 125 bin 556'ya çıktı.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı bin 101'e yükselirken, toplam entübe sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 olarak açıklandı.