Türkiye'de son 24 saatte 79 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saat içinde koronavirüsten yaşamını yitiren hasta sayısını 79 olarak açıkladı. Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 356'ya yükseldi.
Koca, yeni vaka sayısını ise 2 bin 456 olarak açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 18 bin 135'e çıktı.
Bugün yapılan 18 bin 757 testle birlikte şimdiye kadar yapılan test sayısı 125 bin 556'ya çıktı.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı bin 101'e yükselirken, toplam entübe sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 olarak açıklandı.
Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.
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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020