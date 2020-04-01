Türkiye'de madencilik sürüyor: 'Piknik yasak, doğayı işçiyi sömürmek serbest'

Koronavirüs önlemleri kapsamında piknik yapmak yasaklanırken doğa tahribatına neden olan maden işletmelerinde maden aramak hâlâ serbest.

Türkiye'de koronavirüs salgını sürerken, maden sahalarında çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Yeşil Artvin Derneği üyeleri, Cerattepe’de süren maden çalışmalarına tepki göstererek “Öncelik kâr değil, sağlıktır. Cerattepe’de piknik yapmak yasak. Doğayı ve işçiyi sömürmek serbest” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ve sahil kenarlarında yürüme, koşma, spor yapma gibi faaliyetleri yasaklamıştı.

Ancak maden sahalarına ilişkin bir yasaklama gelmedi. Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın işlettiği Artvin Cerattepe ve Murgul’daki maden sahasında da çalışmalar sürüyor.

Yeşil Artvin Derneği yönetimi tarafından da, “İşçiler sağlıksız koşullarda çalışıyor ve Artvin merkezde bulunan alanlarda alışveriş yapıyorlar. Hem işçilerin hem de halkın sağlığı risk altında. İşçilerinin ve Artvin halkının sağlığını hiçe sayan şirketin maden çalışması, Artvin’in su varlıklarını kirletmekte ve zehirlemektedir. İçinde bulunduğumuz şu günlerde sağlıklı, içilebilir ve temiz suya erişim her zamankinden daha önemlidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmayı durdurduğu gibi Cengiz Holding de Artvin’deki maden faaliyetini tamamen durdurmalı, hem işçilerin hem Artvin halkının hem de doğanın sağlığı korunmalıdır” açıklaması yapıldı.