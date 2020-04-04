Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 501'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından bugünkü verileri açıkladı. Koca, Türkiye'de son 24 saatte 76 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, toplam ölü sayısının 501'e çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 76 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, toplam ölü sayısının 501'e çıktığını açıkladı. Bugün yapılan test sayısı 19.665 olarak açıklanırken, bugünkü koronavirüs vaka sayısı 3.013 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı 23.934 kişiye çıktı.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım''dedi.