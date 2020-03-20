Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 311 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, toplam can kaybı 9'a yükseldi.
Koca yaşamını yitirenlerin tamanının yaşlı hastalar olduğunu söyledi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM" dedi.