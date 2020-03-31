Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 46 oldu. Toplam can kaybı 214'e, toplam vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 214'e yükseldi.

Bugün 15 bin 422 adet test yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayısının 2 bin 704 olduğunu duyurdu.

Toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 847, entübe hasta sayısı 622 ve iyileşen hasta sayısı ise 243 olarak açıklandı.

Şimdiye dek yapılan toplam test sayısı ise 92 bin 403 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" diye yazdı.