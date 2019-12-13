Türkiye'de kişi başına düşen polis sayısı belli oldu!

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın bütçe görüşmeleri sırasında sorduğu soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’de 211 yurttaşa bir polis düştüğünü söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2020 Yılı Bütçe Teklifi görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Türkiye’de ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yurttaş başına düşen polis sayısını sordu. Sındır’a yanıt veren Soylu, yurttaş başına düşen polis oranının Türkiye’de AB ülkelerinden daha yüksek olduğunu belirtti.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Sındır’ın yönelttiği soruları yazılı olarak yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, “Ülkelerde bir polise düşen vatandaş sayısına dair uluslararası bir kriter bulunmamakla birlikte 2018 yılı itibariyle AB ülkeleri ortalaması 314’tür. 2018 yılı için ülkemizde bir polise düşen vatandaş sayısı 247 iken 2019 yılı günümüz itibariyle bu değer 211’e kadar düşmüştür” dedi.

REJİMİN TEMİNATI

Sındır, “Kolluk personeli başına düşen vatandaş sayısı Emniyette 261’den 211 kişiye düşmüş. Yani bir polis başına 211 kişi. Jandarmada ise bu rakam 121’den 92’ye düşmüş. Bunun sınırı nedir? Sayın Erdoğan, 2009 yılında ‘Emniyet teşkilatımız rejimin sarsılmaz bir güvencesidir’ demişti. Anlaşılan, kurduğunuz tek adam rejiminin teminatı olarak polisi görüyorsunuz. Çünkü hukukun üstünlüğüne değil üstünlerin hukukuna dayanıyor, bu sayede ayakta durabiliyorsunuz ve artık demokrasimizin güvencesi olarak halkımızı görmüyorsunuz” açıklamasında bulundu.