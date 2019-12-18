Türkiye'de en güvenilir kurum Meteoroloji oldu

Konsensus Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Türkiye'de en güvenilir kurumlar listesinin başında Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer aldı. İkinci ise Türk Hava Kurumu oldu.

Konsensus Araştırma ve Danışma Şirketi'nin Türkiye'de en güvenilen kurumun hangisi olduğuna ilişkin araştırmasının sonucunda en güvenilen kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü oldu. İkinci sırada ise Türk Hava Kurumu yer aldı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Konsensus Araştırma ve Danışma şirketinin açıkladığı en güvenilir kurumlar listesinin verilerini yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllarca birinci olduğunu anımsatan Altaylı, bu yılki sonuçların herkesi şaşırtacağını iddia etti.

Araştırma sonucuna göre Türkiye'nin en güvenilir 10 kurumu sırasıyla şöyle: