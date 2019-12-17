‘Türkiye yabancı istihbarat örgütlerinin cinayet mahalli haline geldi’

CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, son üç ayda İstanbul’da meydana gelen istihbaratçı cinayetlerini gündeme getirerek Türkiye’nin yabancı istihbarat örgütlerinin ‘cinayet mahalli’ haline geldiğini söyledi. AKP’nin ‘güvenlik’ ve ‘istihbarat’ politikalarını eleştiren Kılınç ‘Yıldız İstihbarat Teşkilatı’na benzer ‘Saray İstihbaratı’ modelinin uygulandığını belirtti.

CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin yabancı istihbarat örgütlerinin “cinayet mahalli” haline geldiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçeleriyle ilgili söz alan Kılınç, AKP iktidarının güvenlik ve istihbarat politikalarını eleştirdi.

‘İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GAZETE MANŞETLERİNİ BELİRLİYOR’

Aynı zamanda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü olan Yüksel Mansur Kılınç, “Kalem-i Mahsusa gibi çalışan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, whatsapp grupları üzerinden gazete manşetleri belirlemekte, twitter, facebook ve diğer sosyal medya mecralarını izleyerek medyayı ve medya çalışanlarını fişlemektedir” dedi.

‘SARAY HEDEF GÖSTERİYOR, CHP BAŞKANI LİNÇ GİRİŞİMİNE UĞRUYOR’

MİT Başkanlığı gibi devletin temel güvenlik ve istihbarat kurumlarının iktidarın arka bahçesi haline getirildiğini vurgulayan Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saray işaret ediyor; ülkemizin güvenlik kurumları ‘millet ittifakı’ aleyhinde faaliyet yürütüyor. Saray işaret ediyor; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonları dinleniyor. Saray, hedef gösteriyor; CHP Genel Başkanı şehit cenazesinde linç girişimine uğruyor.”

İSTANBUL’DA İSTİHBARATÇI CİNAYETLERİ

Son üç ayda İstanbul’da meydana gelen istihbaratçı cinayetlerini gündeme getiren Kılınç, bu cinayetlerin Türkiye’yi yabancı istihbarat örgütlerinin “cinayet mahalli” haline getirdiğini kaydetti.

‘GÜVENLİKTEN ANLADIĞI OK ATMA GÜVENLİĞİ’

Devletin milli güvenlik politikalarını, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve SADAT gibi yetkisiz kuruluşların belirlediğini kaydeden Yüksel Mansur Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek “Tek Adamın, güvenlikten anladığı “ok atma güvenliği”, sarayına geliş gidişlerinde koruma arabaları ile “konvoy” güvenliğidir" dedi.

'SURİYE İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞÜLMELİ'

Kılınç, “Türkiye, Suriye ile doğrudan görüşmeli, Türkiye, Irak, İran ave Suriye arasında bölgesel işbirliği gerçekleştirilmelidir” diye konuştu.