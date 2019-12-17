Türkiye tarihte ilk kez Rusya'dan şeker alıyor

Rusya ilk kez Türkiye ve Yunanistan'a şeker ihracatına başladı. Kasım ayında Rusya'dan Türkiye'ye gelen şeker miktarı 1400 ton oldu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından Türkiye'de şeker üretimi düşürken Rusya tarihinde ilk kez Türkiye'ye şeker ithalatına başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya ilk kez Türkiye ve Yunanistan’a şeker ihracatına başladı.

Rusya Kasım ayında Türkiye ve Yunanistan’a ilk kez deniz yoluyla konteynerlerle şeker sevkiyatı yaptı. Kasım ayı içinde gönderilen şeker miktarı Türkiye’ye 1400 ton, Yunanistan’a 591 ton oldu.

Rossiyskaya Gazeta’nın aktardığına göre, Tarım Piyasası Koşulları Enstitüsü’nden (İKAR) uzman Yevgeniy İvanov, “İhracattaki artış iç piyasa için çok önemli. Bu fazla şeker ürettiğimiz dördüncü sezon. İç piyasada fiyatlar önemli oranda düştü. Fazla ürün sorununun çözümü için ihracat coğrafyasının genişletilmesi önemli” dedi.

