Türkiye sınır dışı etti, anında gözaltına alındı

Eski İrlanda ordusu mensubu IŞİD'li Lisa Smith, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından Dublin'de gözaltına alındı.

Türkiye'den sınır dışı edilen Lisa Smith, İrlanda'nın başkenti Dublin'e varışında terörle mücadele ekipleri tarafından karşılandı. Suriye'de doğan iki yaşındaki kızı ailesine teslim edilirken, 38 yaşındaki Smith, polis karakoluna götürüldü.

Polisin açıklamasında Smith'in terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Smith ilk sorgusunda şiddete karışmadığını ve IŞİD üyesi kocasının geçen sene öldüğünü söyledi.

Haberlerde Smith'e uçakta üç konsolosluk görevlisi, bir İrlanda özel harekat kuvvetleri mensubu ve bir de Türk polisinin eşlik ettiği belirtildi.

Bir dönem eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile eski Başbakan Bertie Ahern'e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith, 2015'te Müslüman olduktan sonra Suriye'ye gitmişti.