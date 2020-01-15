'Türkiye Libya'ya 2 bin cihatçı gönderiyor' iddiası: 2 bin dolar maaş ve vatandaşlık...

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, 2 bin Suriyeli cihatçının, Libya'da savaşmak üzere Türkiye üzerinden bu ülkeye gönderildiğini yazdı. Guardian'a konuşan ÖSO kaynakları, militanların Libya'da 2 bin dolar (11 bin 800 TL) kazanacağını, savaşçıların altı aylık iş sözleşmesini Türk ordusuyla değil Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladıklarını, Türkiye'nin ise tüm savaşçılara Türk vatandaşlığı vadettiğini öne sürdü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, 2 bin Suriyeli cihatçının Libya'da savaşmak üzere Türkiye üzerinden bu ülkeye gittiğini veya gitmekte olduğunu yazdı.

Haberi Türkiye, Libya ve Suriye'de üç kaynağa dayandırdığını belirten Guardian, gönderilen bu isimlerin Türkiye'nin desteklediği Fayez el Sarraj hükümeti için savaşacağını aktardı.

Gazeteye göre Türkiye'nin desteklediği ÖSO'dan 300 kişi 24 Aralık'ta sınırdaki "Havar Kilis askeri geçiş noktasından" Türkiye'ye geçti. 29 Aralık'ta ise 350 kişi daha geçiş yaptı.

Guardian, bu ekiplerin Libya'nın başkenti Trablus'a uçakla gönderildiğini ve Hafter güçleri tarafından saldırı altında bulunan kentin doğu cephesinde görevlendirildiğini aktardı.

5 Ocak'ta ise 1350 cihatçının Türkiye'ye geçtiğini belirten Guardian, bunların bir kısmının Libya'ya gönderildiğini, bir kısmının da eğitimlerinin sürdüğünü yazdı.

Guardian'a konuşan ÖSO kaynakları, Suriye'de 450-550 TL maaş verilen militanların Libya'da 2 bin dolar kazanacağını, bu isimlerin altı aylık iş sözleşmesini Türk ordusuyla değil Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladıklarını, Türkiye'nin ise tüm savaşçılara Türk vatandaşlığı vadettiğini söyledi.