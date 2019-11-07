Türkiye Komünist Gençliği: Yeni Ekim'ler için buradayız!

Türkiye Komünist Gençliği, 102. yılında Ekim Devrimi'ni 'Yeni Ekim'ler için BURADAYIZ' diyerek selamladı.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Büyük Ekim Devrimi’nin 102. yılında "Yeni Ekimler için BURADAYIZ" dedi.

TKG’nin yaptığı değerlendirme ve paylaşımlar şu şekilde:

"İşsizlik, sömürü, bağımlılık, geleceksizlik, çürüme... Bütün bu sorunlar ve daha fazlası Büyük Ekim Devrimi ve ardından kurulan sosyalist bir ülkenin yokluğunda büyümeye fırsat buldu. Bugün gençliğin ve toplumun önemli çoğunluğu bu baş belası sorunlarla boğuşuyor.

TKG olarak bu sorunların 102 yıl önce bugün gerçekleşen yöntem, tarihsel miras ve çözüm yoluyla ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Yani emekçi sınıfların kaderini kendi ellerinde. Dün böyleydi, bugün de böyle. Siyasi ve ekonomik krizin bu denli derinleştiği, düzen içi çözümlerin her defasında insanlığı daha fazla sömürü ve yoksulluğa sürüklediği bir konjonktürde, sosyalizm acil ve zorunlu bir seçenek. Türkiye Komünist Gençliği olarak bu iddia ve cüreti partimizde, gençliğimizde görüyoruz. Yeni Ekim’ler için Buradayız!"

TKG VE SOLCU LİSELİLER'DEN İLGİ ÇEKEN PAYLAŞIM

TKG ve Solcu Liseliler sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Büyük Ekim Devrimi’nin 100. yılında TKG’liler tarafından Türkçeleştirilen Leninist Komünist Gençlik Birliği marşının da bulunduğu videoya da yer verildi. Video Büyük Ekim Devrimi’nin saat saat nasıl gerçekleştiğini sunuyor.

Türkçeye uyarlanan marşın bir kısmı şöyle:

"Geliyor haberler

dostlar bize inanın

yakındır utkular

yolda yeni savaşçılar

ve hınca hınç sürüyor savaş

ve çarpıyor hızla yürek

ve Lenin bugün yine genç

ve yoldadır genç Ekim'ler"