Türkiye Komünist Gençliği: Üniversiteleri gericiliğe teslim etmeyeceğiz!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından bugün düzenlenen törenle eski Başbakan Binali Yıldırım'a 'fahri doktora' ünvanı verilmesinin ardından Türkiye Komünist Gençliği'nden açıklama geldi. Öğrenciler, 'Dayatılmaya çalışılan gericilik ve yağmayı kabul etmeyeceğiz, üniversiteleri gericiliğe teslim etmeyeceğiz!' dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından eski Başbakan Binali Yıldırım'a Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı'nın teklifi ve Rektörlük kararı ile "fahri doktora" ünvanı verildi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör İlker Hüseyin Çarıkçı, Yıldırım'ı "ağırlamaktan duydukları memnuniyeti" dile getirirken, Yıldırım ise konuşmasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i övdü.

'ÜNİVERSİTELERİ GERİCİLİĞE TESLİM ETMEYECEĞİZ'

Törenin ardından bir açıklama yayımlayan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üniversitelerde gericiliğin hâkim kılınmaya çalışıldığını ve öğrencilerin ihtiyaçlarının değil sermayenin rant kaygısının gözetildiğini dile getirerek, dayatılmaya çalışılan gericilik ve yağmayı kabul etmeyeceklerini ilan etti. Bakanlığı döneminde yaşanan ve pek çok can kaybıyla sonuçlanan "kaza"nın sorumlusu olan, cemaatlerle kol kola yürüyen Binali Yıldırım’a "ne hakla" fahri doktora unvanı verildiğini soran Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları açıklama şöyle:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, AKP’nin cumhuriyete saldırılarının neticesinde başkanlık sistemine geçişle birlikte son başbakan unvanını taşıma 'şerefine' nail olmuş Binali Yıldırım’a fahri doktora unvanı veriyor.

Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde birçok skandalla gündeme gelmiş Binali Yıldırım’ı hepimiz tanıyoruz. Ne hakla Binali Yıldırım’a fahri doktora unvanı verilmektedir?

Sorumlusu olduğu birçok kazada kaybettiğimiz canların hesabını vermemiş, görev süresince yaptığı usulsüzlüklerle bilinen, gerici cemaatlerin dostu Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanının tek bir açıklaması vardır: SDÜ Rektörlüğü gericiliğe teslim olmuştur ve AKP iktidarına yaranma arayışındadır.

Eğitimin ve bilimin merkezleri olması gereken üniversiteler, patron düzeninin saldırısıyla birlikte AKP iktidarı süresince niteliğini kaybetmiş, bilimden uzaklaşmış ve gericiliğin yuvası haline gelmiştir. Siyasal iktidara yaranma kaygısı güden değil öğrencilerine nitelikli bir eğitim vermeyi amaçlayan, öğrencilerin yurt, yemekhane gibi ihtiyaçlarının göz ardı edilmediği bir üniversite istiyoruz.

Bize dayatılmaya çalışılan gericiliği ve bu yağmayı kabul etmeyeceğiz. Binali Yıldırım ve şürekâsının yeri üniversiteler değil, suçlarının hesabını verecekleri mahkemelerdir.

Üniversitelerin nitelikli, bilimsel bir eğitimin yuvası olduğu, öğrencilerin ihtiyaçlarının devlet ve özel şirketler tarafından rant kapısı olarak görülmediği bir Türkiye ancak örgütlü bir mücadeleyle mümkün.

Biz buradayız, üniversiteleri gericiliğe teslim etmeyeceğiz!