Türkiye Komünist Gençliği emperyalizmi ve cumhuriyeti tartıştı

Türkiye Komünist Gençliği, ülkenin dört bir yanında düzenlenen Memleket Sohbetleri ve Sosyalizm Okulları'nda bir araya geldi. Lise ve üniversite öğrencileri emperyalizmi, ülkenin geleceğini ve Cumhuriyet'i tartıştı. Solcu Liseliler, yeni ve aydınlık bir Cumhuriyet kurmak için kararlı olduklarını dile getirdi.

Yeni yıla “Sosyalist Türkiye için #Buradayız” diyerek başlayan Türkiye Komünist Gençliği, ülkenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerde ülkenin geleceğini, emperyalizmi, emperyalizmin Ortadoğu’ya müdahalesini ve emperyalizmden kurtuluşun yollarını tartıştı.

Her ay düzenlenecek olan Memleket Sohbetleri’nde bu ay emperyalizmin masaya yatırıldığı toplantılarda, pek çok üniversitede yıllardır sürmekte olan Suriye Savaşı ve bu savaşın nedenleri üzerine tartışıldı.

'CUMHURİYET NEDİR?'

Lise öğrencilerinin her ay bir araya geldiği Sosyalizm Okulları'nda ise bu ay Cumhuriyet konu edindi. Sıra arkadaşlarıyla Cumhuriyet'in neyi temsil ettiğini, değerlerini ve önemini konuşan Solcu Liseliler, yeni ve aydınlık bir Cumhuriyet kurmak için kararlı olduklarını dile getirdi.

Kartal’daki Solcu Liseliler meslek liseli arkadaşlarıyla bir araya gelerek, meslek liseleri öğrencilerinin problemlerini ve geleceklerini konuştu.

Ağustos ayında yoğun yağmur altında, ehliyeti olmadığı halde teslimata yollanarak öldürülen 16 yaşındaki motorlu kurye Burak Demir anısına Gaziantep’teki sıra arkadaşları da bir basketbol turnuvası düzenledi.