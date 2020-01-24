Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Elazığ'daki hipodromu açtı

TJK, depremzedeler için Elazığ'daki hipodromu açtığını duyurdu.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), depremden etkilenen yurttaşlar için hipodromunu açtığını duyurdu.

TJK, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." dedi.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. #deprem #Elazığ https://t.co/zrSlID3CrF — Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) January 24, 2020



