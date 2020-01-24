Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Elazığ'daki hipodromu açtı

TJK, depremzedeler için Elazığ'daki hipodromu açtığını duyurdu.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 24 Ocak 2020 23:44

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), depremden etkilenen yurttaşlar için hipodromunu açtığını duyurdu.

TJK, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." dedi.

 