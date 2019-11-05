Türkiye ile Rusya'dan Kobani'de ortak kara devriyesi

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki ikinci ortak kara devriyesi başladı.
Salı, 05 Kasım 2019 13:08

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile ortak kara devriyesinin ikincisinin başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi.