Türkiye ile Rusya'dan Kobani'de ortak kara devriyesi

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki ikinci ortak kara devriyesi başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile ortak kara devriyesinin ikincisinin başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi.