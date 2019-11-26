Türkiye ile Katar arasındaki swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi

Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrası ilk anlaşma haberi geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi.

3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, "yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan" swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

SWAP NEDİR?

Halkbank tarafından Swap şöyle tanımlanıyor: Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir. Kelime anlamıyla iki tarafın karşılıklı olarak konusu ve değeri aynı olan iktisadi ve mali değerleri birbiriyle değiş - tokuş etmeleri anlamına gelir. Bu anlamda mübadele, değişim veya takas demektir.

Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara geliyor.