Turkcell yönetiminde değişiklik: Ayda 250 bin lira alıyordu

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler’in görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Turkcell (TCELL) yönetiminde önemli üç değişiklik yaşandı. SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Nail Olpak, Tahsin Yazar ile Afif Demirkıran’ın Turkcell'e bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığı belirtildi.

Habertürk’te yer alan bilgilere göre ise, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler’in görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in aylık 250 Bin TL maaşı gündem olmuştu. Güler, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği için 20 bin Euro+200 bin TL harcırah, Superonline içinde 10 bin Euro alıyordu.

Yönetim Kurulu'nda yaşanan ayrılıklarla ilgili Turkcell'in KAP'a bir açıklama yapması bekleniyor.