Türk-İş yaptığı araştırmanın sonucundan habersiz: 'Ancak 9 gün yetiyor' dedi ama...

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı iki bin 102 lira oldu. Türk-İş mevcut asgari ücretin bir dört kişilik bir aileye ancak 9 gün yettiğini duyurdu. Türk-İş açıkladığı bu veriye rağmen asgari ücretin 2020 liradan 2 bin 526 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı iki bin 102 lira oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.849,62 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre bir işçinin aylık yaşam maliyeti iki bin 578 lira.

'9 GÜN YETİYOR'

Türk-İş mevcut asgari ücretin bir dört kişilik bir aileye ancak 9 gün yettiğini duyurdu.

Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcamasındaki artış tutarı ise 160 TL oldu. Gıdanın yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre 522 TL oldu.

Türk-İş açıkladığı bu verilere rağmen, 2020 yılı için asgari ücretin 2 bin 526 TL olmasını talep etti.