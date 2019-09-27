Türk Telekom'dan açıklama

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası uzun süre hizmet dışı kalan GSM operatörü Türk Telekom'dan (TT) konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul'da deprem sonrası hizmet dışı kalan GSM operatörü Türk Telekom'dan (TT) konuya ilişkin açıklama geldi.

Sesli aramalardaki aksaklığı 'trafik yoğunluğu' gerekçesiyle açıklayan TT, sorunun giderildiğini, abonelerin normal hizmetlerini almaya devam edeceklerini açıkladı.

Türk Telekom tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan Deprem Sonrası Meydana Gelen Mobil İletişim Aksaklığı Basın Duyurusu

Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14:00’de İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır.

Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Uzman ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimizin büyük bir bölümünün iletişimi normalleşmiştir. Kısa bir süre sonra tüm abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başlayacaktır.

Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz."