Türk Tabipleri Birliği açıkladı: 7 maddede yeni koronavirüsten korunma yöntemleri

Türk Tabipleri Birliği yeni koronavirüsten (Kovid-19) temel korunma yöntemleriyle ilgili açıklama yayımladı.

Dünya genelinde şu ana kadar 120 bin kişide görülen ve 4300 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü açıklandı.

Bundan birkaç gün öncesinde tüm ülkede yapılmış KOVID-19 PCR testlerinin sayısı 1500 civarındaydı.

Türk Tabipleri Birliği yeni koronavirüsten temel korunma önlemleriyle ilgili yayımladığı duyuruda hastalığın nasıl buluşabileceği, maske kullanımı ve hijyenle ilgili önemli hususlara dikkat çekti.

Açıklamada, korunma açısından bazı önemli noktaların altı şöyle çizildi:

1- Hastalık, hasta kişilerin oksürmesi, aksırması ve hapşırması sonrası saçılan damlacıkların yoluyla sağlam kişilere bulaşmaktadır. Bu damlacıkların etrafa saçılması önlemeye çalışılmalıdır.

2-Genel bir önlem olarak kalabalık ortamlara girilmemeli, öksüren, aksıran ve hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta durulmalıdır.

3- Korunmada en etkin yöntem diğer birçok hastalıktan korunmada olduğu gibi el temizliğidir. Ellerin temiz olması, sadece Koronovirüsten değil, diğer tüm solunum yollarında hastalık yapan virüslerden korunmayı sağlar. Bu amaçla el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir.

4- El temizliğinin sağlanabilmesi için eller sık sık, parmak aralarını, el sırtını, tırnakları ve başparmağı da içerecek şekilde sabunlanarak en az 20 saniye süreyle yıkanmalıdır.

5- Maske kullanımı genel olarak öksürüğü olan kişiler için önerilmektedir. Bu anlamda sağlam bireyleri maske takmasına gerek yoktur. Maske kullanımı temizliği ile birlikte yapılmadığında koruma sağlamamaktadır.

6- Sağlık çalışanları ve hasta kişilere bakan aile bireyleri ya da görevliler mutlaka maske kullanmalıdır.

7- Yeni koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelere ve bölgelere seyahat edenler ya da bu bölgelerden gelen kişilerle temas edenler ateş, öksürük, nefes darlığı yakınmaları olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.