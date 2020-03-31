Tunç Soyer'den iki haftalık sokağa çıkma yasağı önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kritik iki haftaya girildiğini belirterek, "Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çin'den dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede kritik iki haftaya girildiğini belirterek, "Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekillerinin ardından 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden toplantı yaptı.

"Tedbir alınmazsa sorunlan yaşanabileceğini söyledik, takdir valimizin"

En kritik iki haftalık sürece girdiğimizi vurgulayan Başkan Soyer, "Dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’deki gidişatı izlediğimizde ortaya çıkan tablo bu. Bu nedenle bugün Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında, bu hastalığın yayılma hızını hafifletmek için iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik. Bu iki haftalık kritik dönemde katı bir tedbir alınamazsa sağlık altyapısı anlamında sorunlar yaşanabileceğini söyledik. Takdir Valimizindir. Ama bizler her ilçemizde sokağa çıkmayı mümkün olduğu kadar kontrol altında tutacak tedbirler almak durumundayız. Aksi takdirde bu kritik dönemde çok daha ağır tablolar ortaya çıkabilir." diye konuştu.