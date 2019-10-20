Tunç Soyer: Sosyal devlet babaysa, belediye anadır...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Sosyal devlet dediğimiz şey babaysa belediye anadır. Belediye ana olmalıdır, müşfik şefkatli, üreten, dokunan, kucaklayan' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme’de Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma Merkezi'nin düzenlediği (TEBİAT) "Üretim Esaslı Ekonomiye Geçiş ve Çağdaş Sosyal Devlet Uygulamalarında Yerel Yönetimlerden Merkezi Yönetime" başlıklı paneline katıldı.

Daha önce en büyük rüyasının Koç Holding merkezinin İzmir'e taşınması olduğunu dile getiren Soyer, sosyal yardımlar ve sosyal devlet kavramı arasında fark olduğunu belirterek, “Sosyal devletten sadece sosyal yardımı anlamamak gerekiyor. Sosyal devlet aslında kentin, ülkenin ürettiğinin adil bir biçimde paylaşılmasını sağlayan devlet demektir. Yani sosyal yardım pansumansa sosyal devlet tedavidir” dedi.

Soyer, “Sosyal devlet dediğimiz şey babaysa belediye anadır. Belediye ana olmalıdır, müşfik şefkatli, üreten, dokunan, kucaklayan. Bizim artık Türkiye'de belediye ana dönemini başlatmamız lazım. Devlet baba babalığı devam etsin ama belediyenin analık sürecini başlatmamız lazım. Bunun için de refahın adil paylaşılmasından yola çıkmamız lazım” diye konuştu.