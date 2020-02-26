Tüm otoyol ve köprülerin geliri birinin garantisine yetmiyor

Köprü ve otoyollardan Ocak ayında 189.5 milyon TL gelir elde edildi. Gelirin tümü harcansa dahi yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün garanti parasına bile yetmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Ocak ayında 9 milyon 453 bin 354 araç geçişinden 39 milyon 294 bin 951 TL ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 25 milyon 882 bin 848 araç geçişinden de 150 milyon 230 bin 324 TL gelir elde edildi.

Böylece Ocak ayında köprü ve otoyollardan yapılan 35 milyon 336 bin 202 araç geçişinden toplam 189 milyon 525 bin 275 TL gelir sağlandı.

BORÇLARA YETMİYOR

2019 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü için işletmeci IC İçtaş İnşaat–Astald konsorsyumu ICA’ya, devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar ise 3 milyar TL.

Yani otoyol ve köprülerden gelen paraların tamamı bile verilmek istense Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün garanti parasına yetmiyor.