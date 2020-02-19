Tüm ilaçlara yüzde 12 zam yapıldı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tıbbi ilaçlara bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Değerlendirme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara zam yapıldı.

Kurumun internet sitesinde dün duyurulan yüzde 12,10'luk zam şöyle açıklandı:

14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;

'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırılmıştır.

'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2'nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.

Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Önemle duyurulur.

Geçtiğimiz günlerde Türk Eczacıları Birliği (TEB) çok sayıda ilacın da geri ödeme listesinden çıkarılacağına ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen fark uygulamasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüleceği yönünde duyumlar aldığını açıklamıştı.