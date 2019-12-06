Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu rekor kırdı

Bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 1 Ocak-22 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 51,3 milyar lira artarak 569,5 milyar lirayla yeni bir rekor kırdı.

CHP Meclis Grubu tarafından krize ilişkin hazırlanan rapora göre, bankacılık sistemine olan borçları son aylarda yeniden hızla artmaya başlayan vatandaşların, tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara ilk 10 aylık döneminde ödediği faiz 64,4 milyar liraya ulaştı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Vatandaş, AKP döneminde (2003-Ekim 2019) ise bankalara toplam 511.2 milyar lira faiz ödedi. CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı rapora göre, zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler 48.7 milyar lira artışla 26 Kasım itibarıyla 142 milyar liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Kredi stokunun yüzde 8.2 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 52'yi buldu. Batık kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 5.5 oldu.

Rapora göre vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 1 Ocak-22 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 51.3 milyar lira artarak 569.5 milyar lirayla yeni bir rekor kırdı. Bu artışın 4 milyar liralık kısmı son bir haftada yaşandı. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2.9 milyar lira daha artarak 22 Kasım 2019 itibariyle 21.6 milyar lira oldu.