TTB'den yaygın test çağrısı

Türk Tabipler Birliği yeni koronavirüs salgınına karşı sosyal medya hesabından ''İnsan yaşamı herş eyden önce gelir'' diyerek yaygın test çağrısı yaptı.
İnsan yaşamı her şeyden önce gelir! #YayginTest pic.twitter.com/cIsiN53ivq
— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 21, 2020
GEÇ KALMA LÜKSÜMÜZ YOK! #YayginTest
HER ŞÜPHELİYE VE TEMAS ETTİĞİNE #YayginTest
ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA #YayginTest
PARASIZ VE ÖN KOŞULSUZ #YayginTest pic.twitter.com/RR6m1MZB8N
— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 21, 2020