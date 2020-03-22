TTB'den yaygın test çağrısı

Türk Tabipler Birliği yeni koronavirüse karşı yaygın test çağrısı yaptı.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 22 Mart 2020 16:46

Türk Tabipler Birliği yeni koronavirüs salgınına karşı sosyal medya hesabından ''İnsan yaşamı herş eyden önce gelir'' diyerek yaygın test çağrısı yaptı.