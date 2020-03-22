TTB’den Sağlık Bakanlığı’na koronavirüse ilişkin acil yanıtı beklenen sorular

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan KOVİD-19 pandemesiyle ilgili Türkiye’deki durumun açık ve şeffaf biçimde paylaşılması talebinde bulundu. Bakanlığa gönderilen yazıda acil yanıtlanması talebiyle 19 soruya yer verildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, “KOVİD-19 pandemisinin tüm dünyada hızla yayıldığı bugünlerde, başından bu yana vurguladığımız gibi en çok ihtiyacımız olan şey şeffaflık ve toplumun süreç hakkında tam olarak bilgilendirilmesidir” denildi.

Şeffaflık ve yetkililerce tam bilgilendirme sağlanmadan, toplumun tehlikenin boyutuna vakıf olması ve salgınla mücadeleye katılmasının gerçekleşemeyeceğine dikkat çekilen yazıda, “Karşı karşıya olduğumuz salgın, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütleriyle sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının topyekün mücadelesi ile ancak başedilebilecek boyutta bir tehlikedir. Toplumun; pandeminin ülkemizdeki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevkeden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmaktadır”denildi.

TTB Merkez Konseyi, bu gerekçelerle, acil yanıtlanması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti: