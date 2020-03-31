TTB'den il il koronavirüs raporu

Türk Tabipleri Birliği'nin yayımladığı koronavirüsün etkileri raporunda İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır'daki vakalara ve yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin bilgiler yer aldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs salgınının etkileri hakkında bağlı odalardan gelen bilgileri yayımladı. Yayımlanan raporda, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır'daki vakalara ve yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin bilgiler yer aldı.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İstanbul ve İzmir odalarımızın raporları başta olmak üzere Korona salgını ile ilgili illerdeki durumu #RaporCovid19 diyerek paylaşıyoruz. Bilgi, veri ve yorumları paylaşmak için #RaporCovid19" denildi.

TTB'nin açıklamasında "Yapılan açıklamalarda PCR testi pozitif çıkan 'vaka'ların esas alındığı; hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen 'şüpheli/olası vaka' sayıları yer almadığı için gerçek tabloyu göstermekte çok eksik kaldığını ve bütün ısrarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı toplam vakaların bölgelere, illere göre dağılımını açıklamamıştır" ifadesine yer verildi.

Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı koronavirüs görüldüğünü illerden tabip odalarının geçtiği bilgiler şöyle:

İSTANBUL

"30 Mart 2020 günü itibari ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Kovid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.

Yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 200'ün üzerindedir.

İstanbul'daki kamu hastanelerinde bugüne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı 100'ü geçmiştir."

İZMİR

"Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde (üniversite, Sağlık Bakanlığı ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri) PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dâhil hasta sayısı 700 civarındadır.

İzmir genelinde 9 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Covid-19 şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatılmış, etkilenen hekim ve sağlık çalışanları sağlık kurumlarında tedaviye veya evlerinde izolasyona alınmış, daha sonra ASM’ler yeni görevlendirilen hekimler ile tekrar çalışmaya başlamıştır.

Yine bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75’tir. Bir ASM hemşiresi yoğun bakımda tedavi edilmektedir."

ŞANLIURFA

"Şanlıurfa'daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70'e yakın şüpheli hasta takip edilmekte olup 6 pozitif hasta izlenmektedir."

DİYARBAKIR

"Korona günlerinde Diyarbakır’da, yaklaşık 150 hasta Kovid-19 teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 6 yoğun bakım hastası mevcut. Korona nedeniyle 5 yurtaşımız yaşamını yitirdi."

ADANA

"Korona günlerinde Adana’da, yaklaşık 550 hasta Kovid teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 63 yoğun bakım hastasından 15'i entübe, 2'si taburcu olmuş. 4 hekim ve 12 sağlık çalışanı korona şüphesi ile takip edilmekte."