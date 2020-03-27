TTB: Bulguları virüsle uyumlu hasta sayısı kat kat fazla

Türk Tabipler Birliği, koronavirüs vakalarının Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden cinsiyet, yaş ve şehirlerine göre açıklanmasını istedi. Bulguları virüsle uyumlu ve tedavi gören hasta sayısının testi pozitif hasta sayısının kat kat üstünde olduğu söylendi.
Türk Tabipler Birliği (TTB), yeni koronavirüs vakalarının Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresinden cinsiyet, yaş ve şehirlerine göre açıklanmasını istedi.
TTB, “Testi pozitif olan hastaların yanı sıra, test sonucundan bağımsız olarak klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu olguların sayısı da verilmelidir” dedi. TTB, bulguları COVID-19 ile uyumlu ve tedavi gören hasta sayısının testi pozitif hasta sayısından kat kat fazla olduğuna da dikkat çekti.
'SALGINI ANCAK ŞEFFAFLIK VE BİLİMSELLİKLE YÖNETEBİLİRİZ'
TTB’nin açıklamasında, “Toplumun ve sağlık çalışanlarının önemli bir kısmını tehdit eden bu salgının bilançosunu sadece Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın günlük tweetlerinden takip edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın veya bir başka resmi kurumun web sitesinden ayrıntılı bilgi edinmemiz hala olanaklı değil” ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi:
- Gelişmiş ülkelerin çoğunda kamuoyu salgın hakkında çok daha etraflıca bilgilendiriliyor ve açıklamalar bizdeki gibi Bakan’ın sözcük sayısı sınırlı tweet mesajlarıyla değil, bu konuda yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları (örneğin A.B.D.’de Centers for Disease Control, Almanya’da Robert Koch Institute) tarafından yapılıyor. Çünkü bu ülkeler şunun çok farkındalar: Pandemi ile mücadele toplumun tamamını ilgilendiren, her bir yurttaşın sorumluluk alması gereken topyekün bir mücadeledir ve salgının toplum içinde yaygınlığı hakkında kamuoyu yeterince bilgilendirilmezse halk el yıkamadan tutun da sosyal mesafenin artırılmasına kadar kişisel önlemlerin önemi konusunda yeterince ikna edilemez.
- Başta sağlık idaresi olmak üzere kamu yöneticilerinin salgın hakkındaki bilgileri topluma ulaştırma konusunda şimdiye kadar takındıkları tutumu yukarıdaki gerekçelerle ivedilikle değiştirmeleri elzemdir. Genel kamuoyu ve sağlıkçılar, Türk Tabipleri Birliği’nin baştan beri dile getirdiği şeffaflık ilkesinin bir an önce yaşama geçirilmesi konusunda talepkârdır.
- Pandeminin dünyayı etkilemeye başladığı ilk günlerden ülkemizde ilk resmi vakanın tespit edildiği güne kadar olan süre ülkemize hazırlanmak için altın değerinde bir zaman fırsatı tanımıştı. Bu dönemde test için gerekli alt yapı, sağlık hizmetinin pandemi gereklerine göre örgütlenmesi, toplumun hastalıktan korunma konusunda eğitilmesi, sağlık çalışanlarının gereksinim duyacağı kişisel koruyucu ekipmanın tedarik edilmesi için bütün hazırlıklar tamamlanmış olmalıydı.
- Dün açıklanan rakamlar itibarıyla ülkemizde şimdiye kadar uygulanan test sayısı son derece yetersizdir ve nüfusu bizimle karşılaştırılabilecek büyüklükte bir çok ülkenin neredeyse onda biri kadardır.Yeteri kadar test yapılamamasının sonucunda, Sayın Bakan’ın açıkladığı pozitif test sayısının ülkemizin salgın karşısındaki tablosunu açıklamakta yetersiz kaldığını biliyoruz.
- Sağlık kuruluşlarına COVID-19 şüphesi ile başvuran, klinik özellikleri ve/veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme bulguları COVID-19 hastalığı ile uyumlu olan ve çoğu tedavi gören hasta sayısı açıklanan testi pozitif hasta sayısının kat be kat üzerindedir. Bir başka ifadeyle Sağlık Bakanı’nın tweetlerinde açıklanan rakamlar buzdağının görünen kısmını temsil etmektedir. Türk Tabipleri Birliği ve sahadaki hekim arkadaşlarımız hastanelerde durumun böyle olduğunu çok yakından bilmekte ve takip etmektedir. Klinik özelikleri ve/veya görüntüleme bulguları COVID-19 hastalığı ile uyumlu olan hastaların çoğunda ya test sonucu henüz çıkmamıştır, ya da ilk testler negatif sonuçlanmıştır.