TTB: Bulguları virüsle uyumlu hasta sayısı kat kat fazla

Türk Tabipler Birliği, koronavirüs vakalarının Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden cinsiyet, yaş ve şehirlerine göre açıklanmasını istedi. Bulguları virüsle uyumlu ve tedavi gören hasta sayısının testi pozitif hasta sayısının kat kat üstünde olduğu söylendi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), yeni koronavirüs vakalarının Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresinden cinsiyet, yaş ve şehirlerine göre açıklanmasını istedi.

TTB, “Testi pozitif olan hastaların yanı sıra, test sonucundan bağımsız olarak klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu olguların sayısı da verilmelidir” dedi. TTB, bulguları COVID-19 ile uyumlu ve tedavi gören hasta sayısının testi pozitif hasta sayısından kat kat fazla olduğuna da dikkat çekti.

'SALGINI ANCAK ŞEFFAFLIK VE BİLİMSELLİKLE YÖNETEBİLİRİZ'

TTB’nin açıklamasında, “Toplumun ve sağlık çalışanlarının önemli bir kısmını tehdit eden bu salgının bilançosunu sadece Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın günlük tweetlerinden takip edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın veya bir başka resmi kurumun web sitesinden ayrıntılı bilgi edinmemiz hala olanaklı değil” ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi: