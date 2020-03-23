TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Devlet bu fabrikalara el koymalı

TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Avrupa'da ve Türkiye'deki son gelişmeler kamucu bir sağlık sisteminin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Bir an önce neoliberal politikaların dayattığı sistemden kurtulmanın önemi ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koronavirüs önlemler paketini açıkladığı günün sabahında Türkiye Komünist Partisi de emekçi halk için atılması gereken adımlarla ilgili bir deklarasyon yayımlamıştı. “Bütün kaynaklar halka!” başlığını taşıyan deklarasyondaki “kararlar” hakkında farklı meslek ve uzmanlık alanlarından aydınlara, işçi temsilcilerine sorular sorduk.

Türk Tabipler Birliği başkanı Sinan Adıyaman, deklarasyondaki ilgili madde üzerinden yapılanlar ve yapılması gerekenleri içinden geçtiğimiz süreçle birlikte yorumladı.

Özellikle hastalığın tedavisinde kullanılabilecek tıbbi araç ve ilaç üreten işletmelerin ücretsiz olarak kamulaştırılması. Özel hastanelerin ve sağlık tesisi olarak kullanılabilecek bazı sosyal tesis ve otellerin kamulaştırılması... Salgın karşısında atılabilecek adımlar arasında dile getiriliyor. Bu yapılabilir mi? Bunu yapmadan salgınla gerçekten mücadele edilebilir mi?

Tıbbi malzeme ve ilaç üreten fabrikaların özellikle maske üreten işletmelerin iç piyasayı bırakıp daha fazla kar elde edecekleri dış piyasaya özellikle ortadoğu ülkelerine yönlendikleri bizzat sağlık bakanı tarafından görüşmemizde dile getirildi. Yine tedavide kullanılan ilaçların piyasadan bir anda kaybolması lüzum halinde hastalara ve sağlık çalışanlarına tedavi amaçlı ilaç bulunmasını ortadan kaldıracak ciddiyettedir. Devletin bu fabrikalara el koyması ve bu tür malzemeleri ve ilaçları ihtiyacı olanlara bedava dağıtması kaçınılmazdır.

Şu anda pek çok hekimden ve hemşireden, izinleri bile kaldırılmışken, kendilerini korumak için ihtiyaç duydukları maske, dezenfektan gibi tıbbi malzemenin verilmediği bilgisi geliyor. Bu konuda yapılması gereken nedir? Sadece tüm sağlık personeli için değil tüm yurttaşlar için de bu temel koruyucu donanımın devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanması mümkün mü?

Şu anda bir salgına karşı savaş verilmektedir.Ön cephede başta hekimler, hemşireler ve tüm sağlık personeli bulunmaktadır. Virüsle karşılaşma riski en fazla olan meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının korunması çok önemlidir. Bunun içinde olmazsa olmaz olan uygun kalitede nitelikli ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması (maske, eldiven, siperlik, önlük, el dezenfektanı ve gözlük) yasalar gereği zorunluluktur. Bir çok merkezde N95, FFP2, FFP3 maskeleri yoktur yada ilgili sağlık çalışanlarına birer adet dağıtılmıştır. Türkiyenin dört bir yanından bu konuda merkezimize ve odalarımıza şikayetler gelmektedir. Tüm sağlık merkezlerine kesintisiz yeterli miktarda ekipmanların bedava dağıtılması şarttır. Bunun sağlanması devletin ilk görevidir. Açıklanan 100 milyar TL'lik ekonomik pakette sağlık için ayrılan para miktarı sıfır TL'dir. Yıllardır borç batağında olan parasızlık ve ödeneksizlikten boğulan, yok olma seviyesine gelen kamu üniversitelerinin borçlarının kapatılması ilk yapılması gereken ekonomik önlemlerdendir.

Avrupa'da ve Türkiye'deki son gelişmeler kamucu bir sağlık sisteminin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Bir an önce neoliberal politikaların dayattığı sistemden kurtulmanın önemi ortaya çıkmıştır.