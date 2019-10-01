TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 70 gözaltı kararı

TSK'daki cemaat yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda toplam 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki cemaat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

KONYA MERKEZLİ 18 İLDE OPERASYON

Konya merkezli 18 ilde düzenlenen TSK'daki cemaat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.