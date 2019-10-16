Trump'tan 'Türkiye' toplantısı çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatı ve yaşanan gelişmelere ilişkin Kongre'nin bazı üyelerini toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin dış politika ve güvenlik alanındaki üst düzey isimlerini Türkiye'nin harekatının ardından Suriye'deki son durumu görüşmek üzere toplantıya çağırdı.

Trump'ın davet ettiği isimler arasında Senato'nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Demokrat Parti'den Nancy Pelosi ile Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin başkan ve kıdemli üyeleri yer alıyor.

Beyaz Saray'daki toplantı saat 22.00'de başlayacak.