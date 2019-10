Trump'tan ateşkes paylaşımı: Çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

Savunma Bakanı Esper'in sözlerini aktaran Trump, “Ateşkes çok güzel gidiyor. Hızlıca biten bazı ufak çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi.

Trump, "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz" ifadesini kullandı.

Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019