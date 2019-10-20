Trump'tan ateşkes paylaşımı: Çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerini paylaşırken, Suriye'de ateşkesin çok iyi gittiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

Savunma Bakanı Esper'in sözlerini aktaran Trump, “Ateşkes çok güzel gidiyor. Hızlıca biten bazı ufak çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi.

Trump, "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz" ifadesini kullandı.