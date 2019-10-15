Trump'tan ABC'ye tepki: 'Skandal, Türklerin bombalamasına ilişkin sahte video...'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ulusal haber kanalı ABC'de, 'Türklerin Suriye'yi bombalama görüntüsü' olarak servis edilen videonun silah tanıtımı sırasında çekilen görüntüler olduğunu belirterek durumu 'skandal' olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yayın yapan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş patlamaların yer aldığı görüntüleri Türkiye'nin harekatı sırasında kaydedilmiş şeklinde servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.