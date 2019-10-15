Trump hem Erdoğan hem de SDG ile görüştü: Erdoğan'a 3 talep iletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve SDG komutanı Mazlum Kobani ile telefonda görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de SDG komutanı Mazlum Kobani ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Pence, Trump’ın Erdoğan’a "Suriye’nin kuzeyinde derhal ateşkes ilan etme, müzakere ve Kobane'ye saldırmama" çağrısı yaptığını söyledi.

Mazlum Kobani’nin Trump'la yaptığı görüşmede Kobane gündemini dile getirdiğini aktaran Pence, “Başkan Trump, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok doğrudan konuştu ve Erdoğan’dan, Kobani kentine hiçbir saldırı olmayacağına dair katı bir taahhüt aldı” dedi.