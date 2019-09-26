TRT'nin yeni kanalı yayına başlıyor

TRT yeni kanalı TRT Spor 2'nin duyurusunu yaptı. Olimpiyatlar TRT Spor 2'de yayınlanacak.

TRT yeni kanalının duyurusunu yaptı. TRT Spor 2 yayına girecek.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren “Artık futbol haricindeki branşlar da ekranlarda daha fazla yer bulacak” diyerek TRT Spor 2’nin yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayın hayatına başlayacak TRT Spor 2 kanalıyla ilgili, “Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük” değerlendirmesinde bulundu.