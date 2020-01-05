TRT’den reklam zamanları için 'kapalı' ihale

TRT’nin radyo reklam zamanlarının bir yıllığına satışı, Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için 'kapalı teklif alma usulü' ile gerçekleştirilecek.

Kamu kaynakları ile finanse edilen ve kamusal yayıncılık yapması gereken TRT Genel Müdürlüğü, yönetmeliği gereği reklam ihalesini "kapalı" yapıyor. Her türlü alım, satım işleri Kamu İhale Yasası’na tabi olmayan TRT’nin bir yıllık radyo reklam zamanlarının satılacağı ihale de "kapalı teklif alma usulü" ile gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ilandaki ihalenin konusu, "TRT’nin radyo yayınlarına ait reklam zamanlarının 1 yıl süreli satılması" olarak belirlendi. İhale, TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kurumsal Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu toplantı odasında yapılacak 22 Ocak 2020 tarihli ihalenin, "ilan yoluyla kapalı teklif alma usulü" ile gerçekleştirileceği söylenirken, ilanın son bölümünde, “Kurumumuz 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir” denildi.