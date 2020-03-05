TRT’de torpil çığrından çıktı: Bir yılda sınavsız 3 bin 149 kişi alındı!

Tasarruf başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle bin 774 kişiyi emekli eden, 169 kişiyi de İstihdam Fazlası Personel olarak farklı kurumlara gönderen TRT yönetimi, 2019 yılında sınavsız olarak 3 bin 149 kişiyi işe aldı.

Tecrübeli personelleri yüzde 30 ve yüzde 50 oranında verdiği teşviklerle emekliliğe zorlayan TRT yönetimi, yeni alınan personellerle birlikte toplamda 8 bin 452 kişiye ulaşarak TRT tarihinin personel rekorunu kırdı.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, KİT Alt Komisyonu toplantısında personele ilişkin yönelttiği soruya verilen yanıta ilişkin açıklamalarda bulundu. 2017 yılında 7 bin 133 personeli bulunan, 2018 yılında KHK ile bin 774 kişinin emekli edilmesiyle 5 bin 303 personele düşen TRT’de 2019 yılında 3 bin 149 kişinin sınavsız olarak işe alındığını kaydeden Atila Sertel, şunları söyledi:

'DENEYİMLİ İSİMLER GÖNDERİLDİ'

“Yılların deneyimli isimlerini dayatma ve teşviklerle emekliliğe zorladılar. O dönem sendikalar başta olmak üzere bu duruma karşı çıkanlara da ‘tasarruf edeceğiz’ şeklinde açıklamalarda bulundular. Tecrübeli isimlere ‘ya teşvik alır emekli olursun, ya da haritadan yer beğen’ şeklinde yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Emekli olmamak için direnleri ve kendilerine göre muhalif gördükleri isimlerin birçoğunu da İstihdam Fazlası Personel ilan ederek farklı kurumlara gönderdiler. Bütün bunlardan sonra gönderdikleri personelin neredeyse iki katı kadar yeni personel aldılar. Bir taraftan tecrübeli isimlere yol verildi diğer taraftan teşvik için kurumun kasasından fazla para çıktı. Bunun neresi tasarruf? Hani istihdam fazlası personel vardı? Bu olsa olsa kendi adamlarına yer açmak için yapılmış bir uygulamadır."

İletişim fakültelerinden mezun olan binlerce gencin işsiz olduğu bir ortamda yeni alınan personelin sınavsız ve liyakatsız olarak işe alınmasını da eleştiren Sertel, 3 bin 149 kişinin hangi kriterlere göre alındığının açıklanması gerektiğini söyledi.

GELİRİ 3 MİLYARI AŞTI

8 bin 452 kişiyle tarihinin en yüksek personel sayısına ulaşan TRT’nin halktan kesilen vergilerden elde edilen gelir anlamında da rekor kırdığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şu bilgileri verdi:

“2019 yılında elektrik enerjisi hasılat payı olarak 1 milyar 45 milyon 98 bin 830, bandrol geliri olarak 1 milyar 757 milyon 93 bin 789, ilan reklam geliri olarak 306 milyon 710 bin 375 ve program satış geliri olarak 54 milyon 991 bin 213 olmak üzere toplam 3 milyar 163 milyon 894 bin 207 TL gelir elde ederek tarihinde ilk defa 3 milyarı geçmiştir. Eski parayla 3 katrilyondan fazla geliri olan ve bu gelirinin yüzde 90’ını halktan kesilen paralardan elde eden TRT’nin her bir kuruşu dikkatli harcaması gerekir. TRT devletin malıdır ve kimsenin çiftliği değildir.”