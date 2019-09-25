TRT, AKP'nin 'güvenli bölge' planını açıkladı

TRT Haber, AKP'nin Suriye'de kurmayı istediği 'güvenli bölge' planının detaylarına ilişkin bir haber yayımladı.
Çarşamba, 25 Eylül 2019 15:35

TRT, AKP'nin "güvenli bölge" planına ilişkin bir haber yayımladı.

Buna göre "güvenli bölge", Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor.

Haberde yer alan ayrıntılar şöyle:

  • İlk etapta 140 köyü kapsayan 10 bölge kurulacak. Her bir köye 5'er bin kişi yerleştirilecek.
  • Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani'den Derik'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek.
  • Ayn El Arab'tan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak. Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek. Rasulayn'dan Derik'e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak.
  • Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar.

 