TRT 92 milyon lira zarar etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT’nin 2018 yılında 92,1 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. Zararın gerekçesi olarak kurumdan emekli olan kişilere ödenen kıdem tazminatları gösterildi.

TRT'nin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklandı.

Buna göre 2018'de elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 milyar 657 milyon lira gelir elde eden TRT, bu gelire rağmen 92,1 milyon lira zarar etti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, zararın gerekçesi olarak da, kurumdan emekli edilen bin 786 kişiye ödenen kıdem tazminatları gösterildi. 5 bin 300 personeli olan TRT geçen hafta tarihinde ilk kez Ana Haber Bülteni yayını yapamamıştı.

Hazine'nin raporuna göre 2018 yılında TRT 689.8 milyon TL'si elektrik katkı payı, 1 milyar 703 milyon lirası bandrol geliri, 264,7 milyon TL'si de reklamlardan olmak üzere 2 milyar 657 milyon lira gelir elde etti.