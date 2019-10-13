Tren otomobile çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Denizli'de hemzemin geçitte bir otomobile tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Pamukkale Ekspresi bir otomobile çarptı.

Bugün saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hemzemin geçitte Selahattin Doğrul'un kullandığı otomobile, Denizli- Eskişehir seferini yapan Pamukkale Ekspresi çarptı.

Otomobil sürücüsünün yanındaki arkadaşları Ender Korkmaz ile eşi Sebahat Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Selahattin Doğrul'un ise durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Tren ise yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tren 2 saat sonra seferine kaldığı yerden devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.