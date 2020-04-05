Traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

Adana'da Seyhan ilçesindeki Küçükçıldırım Mahallesi'nde traktörle bir bahçeye bakım işine giden çiftçi Ercan Üçkan, aracın devrilmesiyle altında kaldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 37 yaşındaki Üçkan'ın bahçe bakım işi için Küçükçıldırım Mahallesi'ne geldiği ve bahçe yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği söylendi.
Üçkan, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üçkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çıkarttığı Üçkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.